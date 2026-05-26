Ремень + штраф родителям: дети сбрасывали бомбочки на прохожих в Подольске
В Подольске малолетние хулиганы запускали бомбочки по прохожим. Они сбрасывали их с высоты прямо на головы людям, сообщает «МК: срочные новости».
Один из таких прилетов попал на камеру видеонаблюдения, которая установлена на доме. В кадре запечатлен молодой человек, который стоит возле подъезда. Внезапно рядом с ним приземляется и взрывается заполненный водой пакет.
Молодой человек после этого смотрит наверх — в этот момент на него летит еще один пакет. Он успевает отбежать в сторону. Если бы парень этого не сделал, то на его голову приземлилась бы вторая бомбочка.
«Ремень+штраф родителей — оптимальное „лечение“ для таких», — пишет Telegram-канал.
Информации о том, были ли пойманы малолетние нарушители, на данный момент нет.
