Ремень + штраф родителям: дети сбрасывали бомбочки на прохожих в Подольске

В Подольске малолетние хулиганы запускали бомбочки по прохожим. Они сбрасывали их с высоты прямо на головы людям, сообщает «МК: срочные новости» .

Один из таких прилетов попал на камеру видеонаблюдения, которая установлена на доме. В кадре запечатлен молодой человек, который стоит возле подъезда. Внезапно рядом с ним приземляется и взрывается заполненный водой пакет.

Молодой человек после этого смотрит наверх — в этот момент на него летит еще один пакет. Он успевает отбежать в сторону. Если бы парень этого не сделал, то на его голову приземлилась бы вторая бомбочка.

«Ремень+штраф родителей — оптимальное „лечение“ для таких», — пишет Telegram-канал.

Информации о том, были ли пойманы малолетние нарушители, на данный момент нет.

