10% к чеку: московский ресторан стал брать налог на дождь

Девушка пожаловалась на московский ресторан, который взял налог на дождь
Общество

Посетительницу московского ресторана, которая сидела на веранде во время дождя, попросили доплатить 10% к чеку за осадки.

Девушка рассказала в соцсетях, что перед тем, как взять столик на веранде, она поинтересовалась у персонала, можно ли сидеть на улице под навесом во время дождя. По ее словам, администратор в грубой форме ответила: «У нас есть только зонты, хотите мокнуть – сидите!». Девушку это устроило, так как капли не попадали на стол, и она приступила к трапезе.

Когда девушка уже доедала, к ней подошел официант со словами, что посетительнице надо доплатить 10% к чеку за то, что она сидит на веранде во время дождя. При этом заранее девушку никто не предупредил о подобных доплатах.

«Мы сказали, что платить эти 10% не будем, потому что это максимально странно. Особенно когда о таком не предупреждают заранее», – сказал она.

После этого к столику посетительницы перестали подходить официанты. Девушке пришлось ждать счет около 20 минут. Все это время персонал ее демонстративно игнорировал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.