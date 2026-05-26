10% к чеку: московский ресторан стал брать налог на дождь

Посетительницу московского ресторана, которая сидела на веранде во время дождя, попросили доплатить 10% к чеку за осадки.

Девушка рассказала в соцсетях, что перед тем, как взять столик на веранде, она поинтересовалась у персонала, можно ли сидеть на улице под навесом во время дождя. По ее словам, администратор в грубой форме ответила: «У нас есть только зонты, хотите мокнуть – сидите!». Девушку это устроило, так как капли не попадали на стол, и она приступила к трапезе.

Когда девушка уже доедала, к ней подошел официант со словами, что посетительнице надо доплатить 10% к чеку за то, что она сидит на веранде во время дождя. При этом заранее девушку никто не предупредил о подобных доплатах.

«Мы сказали, что платить эти 10% не будем, потому что это максимально странно. Особенно когда о таком не предупреждают заранее», – сказал она.

После этого к столику посетительницы перестали подходить официанты. Девушке пришлось ждать счет около 20 минут. Все это время персонал ее демонстративно игнорировал.

