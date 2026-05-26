Сергей Лазарев выступил на последнем звонке в нижегородской школе № 47

Певец Сергей Лазарев посетил последний звонок в школе № 47 Нижнего Новгорода и выступил перед выпускниками. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам школы № 47 Советского района. Ранее школьники записали видеообращение и пригласили артиста на праздник через социальные сети.

После официальной части певец вышел к собравшимся и произнес торжественную речь. Затем он исполнил песню «В самое сердце» и сделал фотографии с учениками, родителями и педагогами.

В приглашении подростки отмечали, что последний звонок пройдет 26 мая. В эти же дни, 25 и 26 мая, у Лазарева были запланированы концерты во Дворце спорта «Нагорный», который находится напротив школы.

Опубликованный ролик за несколько дней набрал более 5 млн просмотров и тысячи комментариев. Артист ответил на него эмодзи с сердцами, не уточнив, появится ли на мероприятии.

