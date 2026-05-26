Сколько стоит отправить ребенка в лагерь в 2026 году: полный расчет

Летний отдых ребенка в 2026 году для многих семей становится одной из самых крупных сезонных статей расходов. Родителям приходится учитывать не только стоимость самой путевки, но и сборы, одежду, медицинские справки, трансфер, карманные деньги и дополнительные траты уже во время смены. В итоге даже бюджетный лагерь может обойтись значительно дороже первоначальных ожиданий. О том, сколько реально стоит собрать ребенка в лагерь летом 2026 года и на чем можно сэкономить без ущерба для комфорта, РИАМО рассказали доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин и финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

Сколько стоит путевка в лагерь в Подмосковье летом 2026 года

По словам Дмитрия Морковкина, стоимость путевки в лагерь в Подмосковье летом 2026 года зависит от уровня лагеря, программы и дополнительных услуг.

Тип лагеря Стоимость смены Лагеря с базовыми условиями 30-45 тысяч рублей Лагеря повышенного комфорта 45-70 тысяч рублей Специализированные программы От 64 тысяч рублей Премиальные лагеря От 100 тысяч рублей

Эксперт отмечает, что в стоимость путевки обычно уже входит пятиразовое питание, однако при необходимости специального меню расходы могут увеличиться.

Дополнительной статьей затрат становится трансфер. В зависимости от удаленности лагеря дорога может стоить от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей в одну сторону.

Сколько стоит собрать ребенка в лагерь в 2026 году

Помимо путевки, родителям приходится отдельно оплачивать подготовку ребенка к поездке. Как отмечает Татьяна Волкова, основные расходы связаны именно с обновлением летнего гардероба, поскольку дети быстро растут, а вещи за прошлый сезон часто становятся малы.

По словам эксперта, спортивный костюм, кроссовки или часть футболок у многих детей уже есть после школы и секций, поэтому полностью покупать все с нуля обычно не требуется. Основной бюджет чаще всего уходит на базовые летние вещи.

Категория расходов Сумма Летняя одежда и обувь 8-20 тысяч рублей Полное обновление гардероба До 30-40 тысяч рублей Купальные принадлежности 2-5 тысяч рублей Чемодан или рюкзак 3-10 тысяч рублей Средства гигиены и аптечка 2-6 тысяч рублей Головные уборы и аксессуары 2-4 тысяч рублей Медицинские справки и анализы 1-5 тысяч рублей Карманные деньги 3-15 тысяч рублей

В список обязательных покупок обычно входят:

2–3 футболки;

несколько комплектов нижнего белья;

носки;

шорты или спортивные брюки;

панама или кепка;

купальник или плавки;

сланцы;

легкая обувь;

теплая одежда на прохладную погоду.

Какие расходы на лагерь родители часто забывают

По словам экспертов, итоговый бюджет лагеря нередко оказывается выше ожидаемого из-за расходов, которые родители не учитывают заранее.

Среди них:

трансфер;

дополнительные экскурсии;

мастер-классы;

дискотеки и платные активности;

спортивная экипировка;

гаджеты;

солнцезащитные средства;

лекарства и аптечка;

дождевики и мелкие аксессуары.

Отдельно Татьяна Волкова отмечает, что сегодня лагерь все чаще воспринимается не просто как отдых, а как часть развития ребенка. Поэтому родители дополнительно приобретают специализированную одежду и оборудование под спортивные, языковые, творческие или образовательные программы.

Сколько карманных денег давать ребенку в лагерь в 2026 году

Размер карманных расходов зависит от возраста ребенка и формата отдыха.

В среднем родители дают:

младшим школьникам — 3–5 тыс. рублей на смену;

подросткам — 7–15 тыс. рублей.

Дополнительные деньги обычно уходят на:

снеки и напитки;

сувениры;

платные развлечения;

выездные мероприятия;

мелкие бытовые покупки.

Сколько в итоге стоит лагерь для ребенка в 2026 году

Если учитывать путевку, сборы, дорогу, карманные деньги и дополнительные траты, то итоговые расходы семьи летом 2026 года могут составить:

минимальный бюджет — около 50–70 тыс. рублей;

комфортный уровень — 80–120 тыс. рублей;

специализированные и премиальные программы — от 150 тыс. рублей и выше.

Эксперты отмечают, что в последние годы лагерь для многих семей перестал быть исключительно форматом отдыха и все чаще воспринимается как инвестиция в развитие ребенка. Именно поэтому родители готовы тратить больше не только на комфорт, но и на образовательные, языковые, спортивные и творческие программы.

Какие льготы и компенсации действуют на путевки в лагеря

Экономист Морковкин напоминает, что часть семей может получить льготы или компенсации на детский отдых.

На поддержку могут рассчитывать:

многодетные семьи;

семьи с детьми-инвалидами;

малообеспеченные семьи;

отдельные льготные категории граждан.

В некоторых случаях путевка предоставляется бесплатно, в других — государство компенсирует часть стоимости отдыха.

Как можно сэкономить на сборах ребенка в лагерь

По мнению финансового эксперта Волковой, готовиться к лагерю лучше заранее — это позволяет существенно снизить нагрузку на семейный бюджет.

Эксперт рекомендует:

распределять покупки на несколько месяцев;

покупать вещи вне сезона;

заранее формировать отдельный бюджет на летний отдых;

не приобретать все с нуля;

проверить, какие вещи уже есть дома;

сравнивать цены на маркетплейсах;

искать скидки;

покупать качественные вещи в хорошем состоянии через сервисы вроде Avito.

По словам Волковой, рациональный подход позволяет заметно сократить расходы без ущерба для комфорта ребенка.