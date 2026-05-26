Синоптики прогнозируют в Петербурге ветер и дожди 26 мая

Температура в Петербурге 26 мая не поднимется выше +16 градусов

В Петербурге 26 мая ожидается облачная и ветреная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха останется ниже климатической нормы, сообщает «Бриф24» .

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в городе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Петербурге составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — от +12 до +17 градусов. Северо-западный ветер усилится до 10 метров в секунду, возможны порывы.

В среду дождливая погода сохранится. Ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов, днем воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов.

