Биньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован в медицинский центр Иерусалима для стоматологического лечения. Характер вмешательства официально не уточняется, передает MIR24.TV .

Израильские СМИ сообщили о помещении главы правительства в клинику для проведения «неопределенного стоматологического лечения». Позднее канцелярия премьер-министра подтвердила факт госпитализации.

В апреле был опубликован ежегодный отчет о состоянии здоровья Нетаньяху. В документе говорилось, что во время обследования у политика выявили небольшое злокачественное образование в предстательной железе. Патологию устранили на ранней стадии, что позволило избежать осложнений.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах, заявил о возможном аресте Нетаньяху в соответствии с ордером Международного уголовного суда.

Кроме того, на фоне боевых действий на Ближнем Востоке в интернете распространялись слухи о гибели премьер-министра. Нетаньяху опроверг эту информацию, записав видеообращение.

