Путин утвердил выход из соглашения о помощи беженцам

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 1993 года, сообщает газета «Известия» .

Документ 25 мая опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о протоколе, который прекращает действие соглашения от 24 сентября 1993 года.

Государственная дума приняла закон 13 мая. Совет Федерации одобрил его 20 мая.

Сам протокол подписали 10 октября 2025 года в Душанбе. Он официально закрепляет прекращение ранее действовавшего международного соглашения о поддержке беженцев и вынужденных переселенцев.

