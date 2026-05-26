Поставки новых авто через Киргизию в РФ выросли в три раза
За январь–апрель 2026 года через Киргизию в Россию ввезли 22,1 тысячи новых автомобилей — почти втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков, передает «Царьград».
Киргизия укрепила позиции основного транзитного направления для поставок иномарок в Россию. По данным Сергея Целикова, за первые четыре месяца 2026 года через страну ввезли 22,1 тысячи новых автомобилей. Это на 185% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Более 80% потока составили машины с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Такая структура поставок отражает спрос на более производительные модели и интерес неофициальных импортеров к этому сегменту.
Лидером по объему поставок стала Toyota с долей 27,5%. Далее следуют Audi (12,4%), Volkswagen (12%), BMW (9,2%) и Geely (7,8%). Среди моделей чаще всего ввозили кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander. В десятку также вошли Audi Q5, Geely Monjaro, Volkswagen Tiguan и BMW X3.
Рост транзита через Киргизию позволяет наращивать импорт на российский рынок, несмотря на внешние ограничения.
