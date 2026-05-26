Артемий Лебедев посоветовал москвичу с доходом 2 млн уйти в поход

Лебедев — о жалобе 22-летнего айтишника на шоу «Ответошная»: «с жиру беситься»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в шоу «Ответошная» прокомментировал жалобу 22-летнего москвича с доходом около двух миллионов рублей в месяц и посоветовал ему уволиться и отправиться пешком на Байкал, сообщает «Царьград» .

Молодой человек рассказал, что потерял интерес к жизни, перестал играть в видеоигры и не может найти друзей, несмотря на высокий заработок.

«Ваша ситуация называется по-русски „с жиру беситься“. У вас все есть, вы ничего не хотите», — прокомментировал жалобу Лебедев.

Блогер предложил радикальный способ изменить ситуацию — уволиться с работы и отправиться пешком на Байкал. По его мнению, два-три месяца такого похода помогут «перезагрузить» сознание и вернуть вкус к жизни.

Лебедев подчеркнул, что смена обстановки и физическая нагрузка могут стать эффективным способом выйти из экзистенциального кризиса.

