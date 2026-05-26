Более 83% сотрудников в России оказались на грани выгорания

Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов заявил, что 83,7% наемных сотрудников в России находятся в зоне терпимого напряжения и рискуют выгореть.

По словам Михаила Тузова, большинство работников сейчас демонстрируют «средний» уровень психической устойчивости. Это состояние он назвал «тихим кризисом»: внешне ситуация выглядит стабильной, однако люди работают на пределе психических и физических ресурсов.

Эксперт пояснил, что сотрудники вынужденно адаптируются к новым условиям из-за оптимизации издержек бизнеса.

«Люди перестали ждать того, что компания дать не может. Они адаптируются через снижение собственных ожиданий, теряя при этом энергию и способность к долгосрочному планированию. Наиболее уязвимой группой в данном контексте оказалось поколение Y (1985–2000 гг. р.), особенно женщины», — пояснил Михаил Тузов в эфире радио Sputnik.

При этом, по его оценке, основой устойчивости бизнеса в 2026 году остаются представители поколений BB (1944–1967 гг. р.) и X (1968–1984 гг. р.).

«В 2026 году в условиях неопределенности люди держатся не за штатное расписание, а друг за друга. Попытка управлять выгорающей на 84% командой только через ужесточение процессов — разрушительна. В 2026 году выживут не самые амбициозные, а самые устойчивые. А устойчивость сегодня рождается в локальном микроклимате команд и в прямом наставничестве старших поколений», — заключил Михаил Тузов.

