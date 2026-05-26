МИД заявил, что удары по Киеву направлены на ослабление Украины

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что переход к системным ударам по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве направлен на военное ослабление Украины, сообщает Газета.ru .

Родион Мирошник отметил, что решение о наращивании ударов принял главнокомандующий. По его словам, цель — снизить возможности военно-промышленного комплекса Украины и систему управления войсками.

«Сейчас Россия приняла решение, главнокомандующий принял решение о том, что необходимо максимально содействовать ослаблению Украины. В частности наносить удары по тем объектам, которые расположены в Киеве. Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев. Сейчас применение такого рода действий должно работать исключительно на ослабление Киева, возможностей его ВПК (ред. — военно-промышленного комплекса), его возможности управления военными действиями. Я надеюсь, что это возымеет свое влияние на украинскую сторону», — подчеркнул он.

Мирошник добавил, что политико-дипломатические попытки урегулирования не дали результата из-за позиции Киева.

«В данном случае Украина не оставляет нам выбора», — заключил он, не исключив возвращения к дипломатическому пути.

В МИД также заявили, что систематические удары станут ответом на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске. Министерство призвало иностранцев покинуть Киев, а жителей — избегать военных и административных объектов.

