Пополнение в семье: у рэпера T-Killah родился еще один сын
Рэпер T-Killah показал фото с новорожденным сыном
У рэпера T-Killah (Александра Тарасова) родился сын. Его назвали Назар. Об этом сам артист сообщил в социальных сетях.
«+1 Тарасов», — написал музыкант.
Сын родился 20 мая. Однако новость T-Killah сообщил только 26-го.
Он также опубликовал несколько фото с сыном. На первом он держит малыша за ногу.
На втором снимке ребенка взяла супруга T-Killah. На третьем сам певец держит сына на руках.
