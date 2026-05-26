Пополнение в семье: у рэпера T-Killah родился еще один сын

Фото - © Страница T-Killah (Александра Тарасова) в Инстаграм* @t_killah/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

У рэпера T-Killah (Александра Тарасова) родился сын. Его назвали Назар. Об этом сам артист сообщил в социальных сетях.

«+1 Тарасов», — написал музыкант.

Сын родился 20 мая. Однако новость T-Killah сообщил только 26-го.

Он также опубликовал несколько фото с сыном. На первом он держит малыша за ногу.

На втором снимке ребенка взяла супруга T-Killah. На третьем сам певец держит сына на руках.

