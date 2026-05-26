Амир Ибрагимов из «Манчестер Юнайтед» впервые присоединился к сборной России

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые присоединился к национальной команде России. Видео с его прибытием опубликовано в официальном Telegram-канале сборной, сообщает «Царьград» .

«Hello everyone! Ой, привет всем. Я в России», — сказал Ибрагимов, перейдя с английского на русский.

Тренерский штаб Валерия Карпина впервые включил 18-летнего полузащитника в окончательный состав на предстоящие матчи.

Ибрагимов является воспитанником академий «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». В апреле 2025 года он подписал профессиональный контракт с клубом из Манчестера.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил три гола за команду до 18 лет, а также сыграл один матч и отметился голом за вторую команду «МЮ». Теперь футболист может дебютировать на взрослом уровне в составе сборной России.

