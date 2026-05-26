Ученые выяснили, что сахар мешает восстановлению памяти

Ученые Технологического университета Сиднея установили, что после нездорового питания память восстанавливается лишь частично, особенно при избытке сахара, сообщает «Царьград» .

Исследование опубликовал журнал Nutritional Neuroscience. В ходе экспериментов на животных ученые проверили, можно ли полностью компенсировать вред от жирной и сладкой пищи переходом на здоровый рацион.

Результаты показали, что улучшение питания действительно положительно влияет на когнитивные функции. Однако полного восстановления памяти добиться не удалось даже спустя несколько недель после смены диеты.

«Наши результаты показывают, что улучшение рациона помогает памяти. Но восстановление оказалось неполным. Даже спустя недели после перехода на здоровое питание память не достигала уровня животных, никогда не получавших нездоровую пищу», — заявила ведущий автор работы Симоне Рен.

По ее словам, особенно выраженный негативный эффект связан с сахаром. После отказа от высокожирового рациона улучшения были заметнее, тогда как при избытке сладкого или сочетании сахара и жиров признаки восстановления были значительно слабее.

«Это может указывать на особую роль сахара в ограничении восстановления памяти», — пояснила Рен.

Ученые связывают эффект с воздействием на гиппокамп — область мозга, отвечающую за обучение и запоминание.

