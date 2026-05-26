Путин заявил об угрозах у границ стран СНГ

Президент России Владимир Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации и появлении новых очагов нестабильности у границ стран СНГ. Он призвал усилить совместную работу для защиты Содружества, сообщает «Царьград» .

Владимир Путин выступил с обращением к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Президент отметил, что обстановка в мире стала более напряженной.

По его словам, серьезный кризис затронул Ближний Восток, а новые центры нестабильности возникают в том числе вблизи границ государств Содружества.

«Сегодня военно-политическая ситуация в мире стала более сложной. Значительный кризис затронул Ближний Восток. Новые центры нестабильности появились, в том числе, около наших границ. В этой ситуации необходимо максимально задействовать аналитические возможности, персонал, оперативные и технические ресурсы ваших структур для успешной защиты всего Содружества от возможных внутренних и внешних угроз. Регулярное обмен информацией и разработка единых подходов к решению общих задач чрезвычайно важны», — подчеркнул лидер Российской Федерации.

