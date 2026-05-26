От смерти спас шлем: неадекват с ножом бросался на питбайкеров в Москве

Мужчина с ножом бросался на питбайкеров в Москве

В Новой Москве шлем спас питбайкера от смертельной атаки ножом. Инцидент произошел на улице Самуила Маршака во дворе, сообщает Baza .

Нетрезвый мужчина подошел к питбайкерам и начал провоцировать мужчин на конфликт. Потом с кухонным ножом набросился на одного из них.

Мужчина ударил питбайкера в голову. Парень смог спастись, благодаря надетому на голову шлему. Он чудом не был травмирован.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщила, что мужчину задержали. Его подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России).

