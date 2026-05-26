В Подмосковье вводятся штрафы за продажу бензина детям

Закон о запрете продажи топлива детям, принятый в Московской области по предложению «Единой России», будет усилен введением штрафов за его нарушение. Мера направлена на снижение аварийности с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы.

«Мы видим тревожную динамику по авариям. Дети выезжают на питбайках на дороги общего пользования, не имея ни прав, ни навыков, ни понимания последствий. Мы должны защитить их жизнь и здоровье», — подчеркнул секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Хотя использование питбайков разрешено только на спортивных трассах, это не останавливает подростков и их родителей. Продажи питбайков растут, как и риск аварий: у этой техники нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала — для обычных дорожных условий она не приспособлена.

По данным ГИБДД, за последние три года число аварий с участием спортивной мототехники увеличилось в 4 раза, выросло и число погибших и пострадавших детей. В 2024-м — 233 ДТП и 86 раненых. В 2025 году уже 290 аварий, в которых пострадали 147 несовершеннолетних.

Для решения проблемы Мособлдумой по инициативе «Единой России» в апреле этого года был принят закон, который запрещает продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя — отказывать в отпуске топлива.

«Предполагается, что на граждан, которые нарушат закон и купят ребенку бензин, будет наложен штраф в размере 5 тыс. рублей. На должностных лиц — 50 тыс. рублей. А для юридических лиц сумма составит уже 100 тыс. рублей», — пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и напомнил, что запрет на продажу топлива детям начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.