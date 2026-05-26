В Омском районе продолжаются работы по благоустройству

В поселке Андреевском стартовал ремонт главной улицы — Центральной. По словам главы поселения Игоря Катаева, реконструкция затронет 310 метров дороги, начиная от улицы Лесной.

Подрядчики уже выполнили подготовку основания из щебня, а также уложили песчано-гравийные слои. Завершить ремонтные работы планируется на текущей неделе. После этого предстоит благоустройство прилегающей территории: выравнивание обочин, уборка мусора и удаление молодой поросли.

Специалисты Чернолучинского городского поселения также провели масштабную очистку территории. Расчищены участки вокруг кладбища, а из поселка вывезено около 100 кубометров растительных отходов и древесного мусора. Все собранные отходы были удалены с контейнерных площадок и зон общего пользования.

Кроме того, в Чернолучье была проведена опашка минерализованной полосы вдоль лесного массива для предотвращения возгораний.

В Новоомском поселении после проведенных субботников администрация сообщила о вывозе 540 кубометров мусора. Уборка будет продолжена по мере необходимости. Также в поселении приступили к покосу травы на центральной улице 50 лет Октября и на территории стадиона.

В Лузино продолжается реконструкция дороги, ведущей к Чунаевскому свинокомплексу. Компания «Арт РемСтрой», являющаяся подрядчиком, завершила подготовительные этапы. В настоящее время дорожные рабочие занимаются выравниванием обочин, устранением пучин и их последующей засыпкой песком и щебеночно-песчаной смесью. По информации Управления капитального строительства Омского района, одновременно осуществляется доставка необходимых стройматериалов.

Ремонт указанной дороги протяженностью 4,243 км будет осуществляться в две очереди. Первая часть работ должна быть завершена к 1 июня, а вторая — к 30 сентября текущего года. Финансирование проекта обеспечивается из федерального, областного, районного и поселенческого бюджетов. В рамках софинансирования также привлечены внебюджетные средства, в частности, компания «ПРОДО Омский бекон» внесла свой вклад.

Все работы находятся под пристальным наблюдением. УКС регулярно организует выездные совещания на объекте с участием представителей подрядчика, службы строительного контроля и местной администрации.

Стоит подчеркнуть, что дорога к свинокомплексу «Чунаевский» имеет существенное социальное значение. По ней проходят маршруты общественного транспорта, она обеспечивает доступ к различным предприятиям и является подъездной дорогой к больнице. Кроме того, эта магистраль представляет собой основной въезд в село Лузино.

