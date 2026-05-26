Стилист назвала тренды выпускных платьев 2026 года

Стилист Регина Казыханова рассказала, какие образы будут актуальны на выпускных в 2026 году и на что обратить внимание при выборе платья.

По словам Регины Казыхановой, подготовка к выпускному напоминает выход на красную дорожку.

«Подготовка к выпускному вечеру можно сравнить с подготовкой к красной ковровой дорожке. Девушка в этот вечер хочет чувствовать себя звездой, чтобы к ней были прикованы максимальное количество взглядов», — пояснила Регина Казыханова в эфире радио Sputnik.

Сейчас выпускницы чаще выбирают утонченные и элегантные модели. В моде платья с нарочито увеличенными рукавами и многослойными юбками, а также легкие силуэты из шифона с мерцающим эффектом.

«Нас ждут платья с нарочито увеличенными рукавами, многослойными юбками. Также могут быть едва заметные силуэты из шифона, которые будут мерцать при каждом движении. Сейчас приветствуется не бояться экспериментировать. Можно рассмотреть различные комплекты, то есть пышный низ с лаконичным верхом или, напротив, объемный верх с очень узкой юбкой-карандаш, где с помощью таких комплектов как раз-таки девушки с какими-то особенностями своей фигуры могут круто подчеркнуть свои достоинства», — рассказала Регина Казыханова.

В 2026 году стилист советовала отдавать предпочтение ярким цветам вместо пастельных оттенков. Допустимы и кислотные акценты. Если наряд лаконичный, образ стоит дополнить выразительными аксессуарами, а к акцентному платью подобрать максимально нейтральные детали.

Укладки и макияж, по ее словам, остаются естественными и неброскими, чтобы подчеркнуть индивидуальность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.