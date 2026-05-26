Эксперт заявил, что цены на нефть не снизятся после открытия Ормузского пролива

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что после открытия Ормузского пролива цены на нефть не снизятся, а в Европе возможно подорожание топлива.

В Европе ожидается рост цен на топливо, поскольку дефицит сейчас компенсируют за счет хранилищ. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ситуацию усугубили ограничения на поставки из России.

«Они (ред. — европейские лидеры) ситуацию усугубили тем, что ограничили поставки от отдельных поставщиков, прежде всего из России. И дизельное топливо — это одно из наиболее критичных. Они раньше у нас брали, потом переключились как раз на Ближний Восток, а их НПЗ заточено в основном на производство бензина, поэтому с дизельным топливом, авиакеросином наибольшие проблемы возникают», — пояснил Юшков в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что нефтяной кризис затягивается. Даже после открытия Ормузского пролива рынок будет испытывать давление из‑за необходимости восполнять стратегические резервы.

«У американцев, например, даже официально (ред. — закреплено), когда компания получает нефть из стратегических резервов, она в течение года должна не просто вернуть, а вернуть, закачав в полтора раза больше. Получается, в дальнейшем надо будет покупать и для текущего потребления, и для закачки нефти обратно в резервы. Поэтому кризис запрограммируется на будущее уже надолго», — рассказал Игорь Юшков.

По его словам, высокий спрос не позволит ценам снизиться, даже несмотря на возможный выход ОАЭ из ОПЕК+.

