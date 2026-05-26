В Кузбассе посадили мужчину, который надругался над беспомощным подростком

Суд в Кузбассе приговорил мужчину к 8,5 года тюрьмы за насилие над подростком

Суд в Кузбассе вынес приговор мужчине, который совершил сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего знакомого. Осужденный получил 8,5 года колонии строгого режима, сообщает Сiбдепо .

Преступление произошло в квартире под Кемеровом после совместного распития алкоголя. В компании находились мужчина, девушка и подросток. Юноша находился в состоянии сильного опьянения и остался ночевать у знакомого.

Ночью мужчина подошел к спящему подростку и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, совершил в отношении его «иные действия сексуального характера». По данным суда, потерпевший не мог оказать сопротивление из-за алкоголя.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения ему также предстоит год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

