Воробьев: Сергиев Посад на неделю превратится в основную театральную площадку РФ

Сергиев Посад на неделю превратится в основную театральную площадку России. С 26 мая по 3 июня там будет проходить Фестиваль театров малых городов России, сообщает в своем канале в МАКС губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Афиша опубликована на сайте.

Выступят 17 коллективов из Березников, Губахи, Альметьевска, Великих Лук, Кудымкара, Заречного, Магнитогорска, Лесосибирска, Набережных Челнов, Мотыгина, Новокуйбышевска, Нижнего Тагила, Нягани, Новоуральская и Чайковского. Суммарно участников будет примерно 500. Также ожидаются 15 конкурсных спектаклей, отметил губернатор.

«Откроет фестиваль Петр Налич, а затем Театр Наций покажет спектакль „Кто боится Вирджинии Вулф?“ с Евгением Мироновым, Агриппиной Стекловой и Марией Смольниковой», — добавил Воробьев.

В программе будут не только постановки. Организуют дискуссии, лекции и мастер-классы. Главой жюри будет худрук Александринского театра Никита Кобелев.

«Отдельные слова благодарности — Евгению Миронову, родоначальнику этой идеи. Спасибо за вовлеченность в жизнь нашей страны и особенно Подмосковья», — добавил губернатор.

Воробьев пожелал участникам удачи, успехов, творческих побед, новых открытый и благодарных зрителей.

