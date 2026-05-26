Ефимов: в Выхине-Жулебине построят спорткомплекс за счет горбюджета

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесли корректировки, необходимые для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на земельном участке площадью около одного гектара в Выхине-Жулебине и станет органичным дополнением к сложившейся инфраструктуре района. Объект появится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Он будет полностью соответствовать всем современным стандартам», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что суммарная площадь комплекса составит 9 тыс. кв. м.

Район уже располагает развитой социальной средой и находится рядом с Жулебинским лесопарком. Благодаря появлению спортивного комплекса местные семьи смогут не тратить время на поездки в другие округа и с комфортом и безопасностью проводить совместный досуг. После открытия объекта жители получат возможность систематически тренироваться в оснащённых по современным стандартам залах, а также пользоваться удобными раздевалками и местами для отдыха.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что у жителей района Выхино-Жулебино будет возможность посещать современный спортивный объект, где они смогут воспользоваться бассейном и ледовым полем. Важным преимуществом станет удобная транспортная логистика: до станции метро “Котельники” – примерно 20 минут пешком, а до “Жулебино” – около 10 минут.

