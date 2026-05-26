сегодня в 10:38

ФСБ предотвратила ввоз Киевом около 500 единиц взрывчатки в Россию для терактов

Сотрудники Федеральной службы безопасности в начале 2026 года помешали попыткам ввоза Украиной около 500 единиц взрывчатки в Россию для проведения террористических актов. Страна стала самым крупным в ЕС центром контрабанды оружия, рассказал глава ФСБ Александр Бортников, сообщает ТАСС .

Он добавил, что под лживые обещания принятия Украины в Европейский Союз ее сделали полигоном. Там отрабатываются новые виды ведения боевых действий.

Североатлантический альянс продолжает вести программу создания биологического оружия, считает Бортников. Работа ведется, в том числе в биолабораториях в государствах СНГ.

Он отметил, что развитие технологий искусственного интеллекта увеличивает риски актов биотерроризма. Создание Западом цифровых лабораторий в СНГ даст возможность манипулировать населением.

