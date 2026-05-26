Сортировщики и продавцы: интерес пенсионеров к подработке вырос на 18%

Пенсионеры стали на 18% чаще искать подработку на «Авито» за год

Эксперты сервиса «Авито Подработка» проанализировали, как изменилось поведение пользователей пенсионного возраста на рынке временной занятости. Сравнивались данные января — апреля 2026 года с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что интерес пенсионеров к подработке по всей России вырос на 18%. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

О зарплатах

По данным экспертов, одновременно увеличились и средние предлагаемые вознаграждения по ряду направлений. Например, зарплаты водителей пассажирского транспорта и менеджеров по продажам стали выше на 23%, а горничных — на 21%.

Больше всего среди исполнителей пенсионного возраста вырос интерес к подработке водителем-экспедитором. Число откликов на такие предложения увеличилось в 2,4 раза — то есть на 136%. Эксперты связывают это с развитием рынка электронной коммерции (e-commerce) и ростом спроса на логистические услуги.

Кроме того, подобные задачи часто предполагают сменный график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — это удобно для пожилых людей. Второе место по динамике заняла подработка оператором пункта выдачи заказов: пенсионеры стали откликаться на такие вакансии почти в два раза чаще (рост на 92%). Плюс таких смен — понятный функционал и работа рядом с домом.

Какие есть предложения?

Также значительно вырос интерес к подработке сортировщиком (+84%), продавцом-консультантом (+51%) и диспетчером (+44%). При этом за год увеличилось и количество самих предложений о подработке, доступных для пенсионеров. Особенно заметно число таких смен выросло в сфере финансов и логистики (+143%), складской работы (+110%) и документооборота (+98%). Причина — развитие логистической инфраструктуры, расширение e-commerce и рост спроса бизнеса на временных сотрудников.

Старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев прокомментировал ситуацию. По его словам, рынок подработки становится более гибким и разнообразным. Компании активнее внедряют сменные и проектные форматы занятости, а также расширяют подходы к поиску исполнителей.

По данным отраслевых исследований, объем рынка платформенной занятости в России по итогам 2025 года вырос примерно на 40% год к году. В настоящее время заказчики ориентируются прежде всего на ответственность и готовность быстро включиться в задачу, а не на возраст исполнителя.

«Примечательно, что численность занятых в экономике сегодня растет в первую очередь за счет людей старшего возраста — и подработка здесь становится удобной точкой входа. Она позволяет исполнителям оставаться в тонусе, применять накопленный опыт и самостоятельно выстраивать комфортный график. Судя по динамике, интерес к таким форматам с обеих сторон будет только расти», — отметил Королев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.