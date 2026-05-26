Глава Долгопрудного выступил наставником участника «Героев Подмосковья» Шарова

Участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров рассказал РИАМО о своем наставнике — главе городского округа Долгопрудный Олеге Сотнике. По словам Шарова, взаимодействие с наставником сложилось очень хорошее с самого начала.

Сотник, по словам Шарова, сразу предложил совмещать учебу с реальной работой, чтобы стартовать сразу «с места в карьер». В итоге практика переросла в полноценную трудовую деятельность.

Шаров отметил, что всегда мог напрямую обратиться к наставнику по любым вопросам обучения — будь то курсовая или выпускная работа.

«При этом со всеми заместителями и профильными специалистами тоже сразу познакомили, обменялись контактами, поэтому многие вопросы решались напрямую», — рассказал Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.