Работает на медведя и кабана: в Новосибирске продают охотничью собаку за 400 тыс

В Новосибирске выставили на продажу охотничью собаку за 400 тысяч рублей

В Новосибирске на одной из досок объявлений продают западносибирскую лайку за 400 тыс. рублей. Она будет помогать на охоте, сообщает ngs.ru .

Владелец отметил, что цену установил актуальную. Собака быстро учится и отлично проявляет себя во время охоты.

«Работает на вольного медведя, лося, кабана, барсука и соболя, поиск хороший», — отметил хозяин.

Собака родилась в июле 2022 года. Кличка кобеля — Индус. Владелец отметил, что собака опытная в охоте.

Еще Индус умеет выслеживать добычу и спокойно ведет себя в обычной жизни. Ест морковку, огурцы и капусту, ладит с детьми.

