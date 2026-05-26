У него 8 внуков: суд арестовал москвича, показавшего член девочкам-подросткам

58-летнего мужчину, показывавшего половой орган на детской площадке при несовершеннолетних девочках, заключили под стражу. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 20 мая во дворе дома на улице Артюхиной. На детской площадке мужчина совершил развратные действия против двух несовершеннолетних 2010 года рождения.

Правонарушителя обвиняют по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса России («Развратные действия»). Суд заключил его под стражу.

«МК: срочные новости» поделился подробностями случившегося. Примерно в 21:00 20 мая подростки, среди которых две 15-летние девочки, сидели на детской площадке.

Неподалеку от них на скамейку сел нетрезвый мужчина. В один момент он достал половой орган и начал удовлетворять себя.

Несовершеннолетние позвонили в полицию. Приехавшие силовики провели задержание.

В полиции мужчина рассказал, что выпил две бутылки водки и решил отдохнуть на площадке. Он думал, что вокруг сидят совершеннолетние.

Известно, что у мужчины восемь внуков. Он заявил, что не стал бы делать такое в присутствии несовершеннолетних.

