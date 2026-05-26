Названы прививки, которые обязательно должны быть у ребенка перед детсадом

Перед поступлением в детский сад всем детям без исключения проводится диспансеризация и вакцинация. Эти меры необходимы для того, чтобы оценить состояние здоровья ребенка и снизить риски инфекционных заболеваний в период адаптации к коллективу. При этом у родителей часто возникает вопрос, какие прививки действительно обязательны. Об этом в беседе с РИАМО рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Татьяна Сергеева.

«Перед детским садом в первую очередь важно определить группу здоровья и уровень готовности ребенка к новому этапу. Для этого проводится диспансеризация, включающая осмотры ключевых специалистов — педиатра, ЛОР-врача, невролога, хирурга, ортопеда, психолога, стоматолога и уролога, а также необходимую диагностику. По итогам обследования оценивается состояние здоровья, формируется дальнейшая тактика наблюдения и прогнозируется, как будет проходить адаптация», — отметила Сергеева.

Роль вакцинации в формировании иммунитета

Ключевым методом профилактики тяжелых инфекционных заболеваний остается вакцинация. Как пояснила специалист, ребенок появляется на свет с так называемым «стерильным» иммунитетом и по мере взросления его организм постепенно знакомится с окружающей средой, что не всегда проходит безболезненно.

«Даже при максимальной заботе полностью изолировать ребенка от инфекций невозможно: мы живем в обществе и ежедневно контактируем с окружающими. Вакцинация позволяет сформировать собственный иммунитет и защитить ребенка от опасных заболеваний. Существует национальный календарь профилактических прививок, который считается безопасным и эффективным, а при необходимости врач может разработать индивидуальную схему с учетом особенностей конкретного ребенка», — пояснила педиатр.

По ее словам, национальный календарь рассчитан таким образом, чтобы основные прививки были сделаны до трехлетнего возраста. Это помогает подготовить организм к контакту с инфекциями в детском коллективе и снижает частоту заболеваний в первые годы посещения сада. При этом вакцинация делится на базовую и дополнительную.

Национальный календарь: базовые и дополнительные прививки

Врачи выделяют две группы вакцин, необходимых для защиты ребенка:

Базовая вакцинация (защита от наиболее опасных инфекций): включает защиту от туберкулеза (БЦЖ-М), гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС), полиомиелита, гемофильной, пневмококковой и ротавирусной инфекций, а также кори, краснухи и паротита. Эти заболевания наиболее распространены в организованных коллективах. Дополнительная вакцинация (расширенная защита): эти прививки не входят в национальный календарь, но крайне важны для безопасности ребенка. Они направлены на профилактику менингококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита А, клещевого энцефалита и вируса папилломы человека (ВПЧ).

Риски отказа от прививок и ответственность родителей

В последние годы врачи фиксируют рост заболеваемости инфекциями, которые ранее встречались реже. Это напрямую связано с отказом части родителей от вакцинации, что приводит к сезонным вспышкам.

Специалист подчеркивает: безопасная вакцинация — это результат тесного взаимодействия врача и семьи. Родителям важно открыто сообщать медикам о состоянии здоровья ребенка, чтобы решение о допуске к прививке было обоснованным. Своевременное обсуждение правил гигиены и медицинской защиты поможет сделать процесс адаптации в детском саду безопасным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.