Ефимов: 8 детсадов возвели в НАО за 5 лет за счет бюджета

С 2021 года в Новомосковском административном округе под кураторством Департамента гражданского строительства возвели восемь детсадов в соответствии со столичной Адресной инвестпрограммой. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

«Более чем за пять лет в Новомосковском административном округе за счет городского бюджета возвели восемь современных зданий детских садов. Их общая площадь превышает 30 тысяч квадратных метров. Объекты рассчитаны почти на две тысячи мест и расположены в районах Филимонковский, Коммунарка и Щербинка. Реализация этих проектов позволила обеспечить юных москвичей современными и комфортными пространствами для учебы и развития», — заявил заммэра.

Новый детский сад, рассчитанный на 350 человек, площадью 5,2 тыс. «квадратов» возвели в 2024 году в Филимонковском районе. Он располагается по адресу Георгиевская улица, дом 8.

В строении есть помещения для групп, кабинет для развивающих занятий, бассейн, физкультурный, музыкальный зал, а также пищеблок полного технического цикла. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

Еще в Филимонковском районе функционирует детский сад на 200 человек на улице Харлампиева, дом 33. Площадь строения — 2,9 тыс. «квадратов».

Внутри есть безбарьерная среда. Сформирована доступная система навигации.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров рассказал, что в районе Щербинка в 2026 году заработал детский сад в квартале Южный, дом 12. Он рассчитан на 150 человек.

В здании три этажа. Его площадь составляет три тыс. «квадратов», отметил чиновник.

Детский сад был гармонично встроен в жилую застройку района. В здании вентилируемый фасад. Он сделан из керамогранита. Фасад оформлен в оранжевых, белых, а также светло-зеленых цветах, добавил Александров.

Внутри строения расположены шесть помещений для групп. Есть многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, медблок. Для инвалидов сформированы комфортные условия с помощью безбарьерной среды, подчеркнул чиновник.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в Коммунарке возвели детский сад. Он рассчитан на 350 человек. В детском саду есть бассейн.

Ранее в Градостроительном комплексе Москвы напомнили, что строительство в городе объектов социнфраструктуры соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».