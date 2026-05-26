Опасно для человека и летально для животного: как могут навредить жуки-нарывники

Ветврач Зорин: жуки-нарывники могут вызвать болезненные волдыри даже без укуса

Жуки-нарывники — это насекомые семейства Meloidae, они заслуживают к себе серьезного отношения как от обычных людей, так и от владельцев животных. Главное оружие этих жуков — кантаридин, токсичное вещество, которое выделяется из суставов при малейшей угрозе. Об этом РИАМО сообщил ветеринарный врач Михаил Зорин.

По словам эксперта, достаточно раздавить жука при контакте с незащищенной кожей, и через несколько часов появится болезненный волдырь. Никакого прокола, никакого укуса — просто контакт.

«Для лошадей и собак, случайно съевших нарывника с травой или кормом, кантаридин смертельно опасен даже в микродозах — поражаются почки, мочевой пузырь, желудочно-кишечный тракт», — сказал Зорин.

Врач отметил, что в России жуки-нарывники встречаются повсеместно — от степей Краснодарского края до Сибири, особенно на цветущих растениях семейства сложноцветных и бобовых. Пик активности этих насекомых — с июня по август.

Зорин объяснил, как отличить их от других жуков: большинство нарывников имеют характерную удлиненную мягкую форму тела, яркую предупреждающую окраску — черную, синюю, красную или пеструю. Например, майка фиолетовая имеет толстое брюшко темно-синего цвета, шпанская мушка — зеленая с металлическим блеском.

«Главное правило — не давить руками, не подпускать лошадей к пастбищам с массовым скоплением этих жуков, при подозрении на отравление животного немедленно идите к ветеринару», — добавил ветврач.

