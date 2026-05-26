Эндокринолог назвал банальную привычку, из-за которой люди толстеют

Использование электронных сигарет влияет на организм сложным образом. Никотин в вейпах способен изменять обмен веществ — он может приводить к ускорению метаболизма в краткосрочной перспективе, но при длительном употреблении вызывает гормональные сбои, влияющие на аппетит, уровень инсулина и кортизола. Об этом РИАМО сообщил врач-эндокринолог Игорь Панькин.

Нарушение баланса этих гормонов может способствовать накоплению жира и изменению жирового обмена. Кроме того, зависимость от вейпов часто сопровождается перекусами и неправильным питанием, что тоже повышает риск набора веса. Вейпы могут снижать физическую активность из-за ухудшения функции легких и общего самочувствия.

«Хотя напрямую вейпы не являются основной причиной ожирения, их влияние на гормональную систему и обмен веществ, в сочетании с образом жизни, может способствовать набору лишнего веса», — сказал врач.

Для профилактики важно контролировать употребление никотина, следить за питанием и активностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.