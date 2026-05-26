Желание покуролесить: нарколог рассказал, в чем опасность выпускных

Нарколог Шуров: перед выпускным со школьниками нужно поговорить об алкоголе

Подростки во время выпускных праздников остаются без надзора. Они могут перебрать с алкоголем и стать жертвами злоумышленников, заявил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

«У выпускников возникает ложное ощущение взрослости, желание куролесить. Конечно, и школа, и родители должны соответствующие беседы провести о том, что выпускной — это не повод употреблять алкоголь вообще. Я знаю, что ответственные родители выбирают сопровождающих лиц, очень желательно обеспечить надзор взрослых», — отметил Шуров.

Специалист отметил, что выпускники — все равно подростки. Когда их оставляют без присмотра, в компании всегда появляется заводила и алкоголь.

«У всех разная толерантность, кто-то может допиться до серьезной интоксикации и действительно стать жертвой странных людей», — предостерег нарколог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.