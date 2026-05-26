Вовсе не вредная привычка: что означает желание выдирать себе брови и ресницы

Психолог Зуева: люди могут выдирать себе брови, чтобы переключить внимание

Выдирание бровей и ресниц на фоне стресса — это не безобидная привычка, а маркер серьезного психологического перенапряжения, который в клинической практике называется трихотилломанией. Это аутоагрессивное поведение относится к спектру обсессивно-компульсивных расстройств, и называть его нормой нельзя. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

«Ваш мозг, не справляясь с высоким уровнем тревоги и рабочей нагрузкой, ищет физический способ сбросить напряжение. Микроболь от вырывания волоска вызывает кратковременный выброс эндорфинов, переключая фокус внимания с душевного дискомфорта на телесные ощущения», — объяснила Зуева.

Это дает секундную иллюзию контроля и успокоения. Но ловушка в том, что за этим мимолетным облегчением всегда следуют чувство вины, стыд за свой внешний вид и новый виток стресса, замыкающий порочный круг.

«Решать проблему нужно комплексно. Первое — создать физический барьер: в моменты напряжения займите руки эспандером или кольцом-антистрессом. Второе — учиться отслеживать триггеры, фиксируя, какая именно эмоция запускает порыв дотронуться до лица. Но главное — это работа с первопричиной тревоги, лучшим инструментом для которой станет когнитивно-поведенческая терапия», — сказала психолог.

