Выдержит удар до 250 кг: в РФ создали уникальную броню от БПЛА для городов и ТЭК

Ученые УрФУ вместе с коллегами из Москвы и Казани создали конструкцию для двухуровневой защиты строений от атак украинских беспилотников. Разработку можно применять и для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Были созданы особые конструктивные решения. Их можно устанавливать как отдельно, так и комплексно.

Использовать систему смогут для защиты объектов разной геометрии.

Большая часть разработок сможет защищать сооружения высотой до 10 метров, то есть, трех- и четырехэтажные здания. При этом между защищаемым объектом и сеткой должно быть расстояние от четырех до восьми метров.

Это даст возможность погасить энергию удара и уменьшить до нужных значений поражающую способность взрывной ударной волны по отношению к объекту. Защиту можно применять для резервуаров, технологических установок, трансформаторов на подстанциях, технологических эстакад с трубопроводами, кабельной продукцией, и других объектов.

Разработчики отметили, что их установка сможет выдержать удар и взрыв БПЛА весом до 250 килограмм. При этом беспилотник может лететь на скорости до 200 километров в час.

Повреждения получит не сам объект, а защитные металлические сетки. Их легко заменить.

