Дело не в самооценке: почему старики-извращенцы часто пристают к молодым девушкам

Мужчины, которые систематически пристают к значительно более молодым женщинам с сексуальными предложениями, — это не просто про либидо. Это про глубокий нарциссический дефицит и искаженную картину мира, сообщил РИАМО психолог Юрий Падоров.

Многие из них выросли в эпоху, когда подобное поведение не имело названия и не каралось социально. Это создало убеждение: «имею право, значит возьму».

«Уверенность в себе здесь ложная — она не из достоинства, а из привычки к безнаказанности. Они верят в себя не потому что привлекательны, а потому что никто никогда не поставил жесткую границу с последствиями», — объяснил психолог.

От таких типов стоит ожидать давления, манипуляций через лесть или подарки, игнорирования отказа, попыток размыть границы постепенно. Отказ они часто читают как приглашение к торгу.

«Защита строится на нескольких принципах. Никакой вежливой мягкости — четкое, холодное, однократное „нет“ без объяснений. Объяснения они используют как точку входа для дискуссии. Не оставаться наедине, не принимать подарки, не вступать в длинные разговоры. И главное — не чувствовать вину за жесткость. Ваша безопасность важнее его комфорта», — объяснил Падоров.

