Секс после 50 лет: гинеколог рассказала об изменениях в половой жизни

«Секс после 50 лет действительно может стать качественнее. Не потому, что тело внезапно начинает работать как в рекламном буклете про вечную молодость, а потому что меняется сама оптика близости. В 30 в сексе часто слишком много лишнего эмоционального шума. Нужно нравиться, выглядеть правильно, не показаться странной, не сказать что-то не то, бояться что-то попросить, не признаться, что что-то не нравится», — рассказала Гвоздикова.

Она отметила, что после 50 у многих женщин появляется то, чего раньше могло сильно не хватать: спокойствие. Уже меньше желания играть какие-то роли, не нужно кому-то что-то доказывать, меньше страха не соответствовать чужим ожиданиям. Отношения чаще строятся не на демонстрации, а на настоящей близости, доверии и понимании себя.

«Есть и другой важный момент. После наступления менопаузы исчезает страх нежелательной беременности, и для многих пар это становится большим психологическим облегчением. Когда уходит постоянное напряжение вокруг контрацепции и возможных последствий, близость может восприниматься свободнее и спокойнее», — отметила врач.

