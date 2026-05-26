Абонемент на помыться: почему фитнес-клубам выгодно продавать доступ в душ

С экономической точки зрения идея продажи абонемента только на душ в спортзалах абсолютно жизнеспособна. Об этом РИАМО сообщил экономист Олег Сергеев.

«Фитнес-клуб — это прежде всего инфраструктура с высокими постоянными издержками. Душевые простаивают в непиковые часы, а значит, каждая пустая кабинка — это недозагруженный актив. Продавать доступ к душу отдельно — это монетизация мощностей, которые уже оплачены арендой и коммунальными расходами. Маржинальность такой услуги при правильном ценообразовании может быть выше, чем кажется», — сказал эксперт.

Себестоимость одного посещения — вода, электричество, уборка — условно 40–80 рублей. При цене в 200–400 рублей это вполне рентабельно. Летом спрос очевиден: велосипедисты, курьеры, люди после пляжа, работники без душа в офисе, туристы. Это отдельная аудитория, которая никогда не купит абонемент, но регулярно заплатит за разовый душ.

«Барьеры есть. Клубы боятся размыть позиционирование и превратиться в общественную баню. Но это вопрос маркетинга, а не экономики. Формат „urban wellness“ уже существует на Западе — душ, локер, полотенце по подписке. В России триггером может стать именно инфраструктурный кризис с горячей водой. Летние отключения создают реальный платежеспособный спрос. Тот, кто первым упакует это красиво, займет нишу», — добавил экономист.

