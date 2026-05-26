А чего так дорого? Россиянам нужны деньги на летнее обновление косметички

Согласно исследованию сервиса «Авито», почти половина россиян, которые пользуются косметикой, обновляют свои средства с приходом лета. Конкретнее — 46 процентов опрошенных так или иначе меняют содержимое своей косметички. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

При этом, по данным экспертов, 13 процентов респондентов признались, что полностью пересматривают уход к новому сезону. Чаще всего так поступает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — их доля составляет 22 процентов.

Основные изменения касаются ухода за лицом — его пересматривают 54 процентов опрошенных. Уход за телом обновляют 30 процентов респондентов. Что касается декоративной косметики, то здесь в приоритете тональные средства и базы под макияж — их меняют 21 процентов опрошенных. Продукты для губ обновляют 20 процентов, а средства для макияжа глаз — 12 процентов.

Сколько тратят

В среднем россияне готовы потратить на обновление уходовой и декоративной косметики к лету 4 700 рублей. Однако 13 процентов опрошенных закладывают на это не больше 1 000 рублей. Еще 31 процент планируют потратить от 1 000 до 3 000 рублей. От 3 000 до 5 000 рублей готовы выделить 30 процентов респондентов. Сумму от 5 000 до 10 000 рублей закладывают 17 процентов, а 9 процентов опрошенных готовы потратить еще больше.

Чаще всего косметику приобретают на онлайн-площадках — так делают 36 процентов респондентов. Почти столько же — 34 процента — покупают в обычных магазинах косметики и аптеках. Четверть опрошенных (25 процентов) заказывают средства на сайтах или в приложениях конкретных магазинов. Еще 4 процента признались, что все необходимое им дарят.

Среди уходовой косметики большинство опрошенных (37 процентов) переходят на более легкие текстуры: гели, флюиды и сыворотки. В декоративной косметике также предпочитают облегченные формулы с вуальным покрытием — их выбирают 34 процента. Освежающие мисты и термальную воду добавляют в свою бьюти-рутину 27 процентов респондентов. Матирующие средства покупают 23 процента. А 16 процентов запасаются стойкой декоративной косметикой, чтобы макияж держался весь день даже в жару.

Как выбирают

Почти половина опрошенных (48 процентов) пополняют летнюю косметичку как новинками, так и проверенными средствами. При этом 41 процент обычно не рискуют экспериментировать и покупают только привычные продукты. Предпочитают выбирать новинки 10 процентов респондентов — в основном это молодые люди от 18 до 34 лет (16 процентов внутри этой возрастной группы).

Главная причина для покупки новой косметики — практическая необходимость. Так ответили 30 процентов опрошенных. Еще 20 процентов покупают новое средство, когда закончилось привычное. Скидки и акции мотивируют на покупку только 13 процентов респондентов. А 5 процентов признались, что их часто подталкивают к покупке тренды из социальных сетей — это чаще всего люди 18–24 лет (9 процентов внутри этой возрастной категории).

