Вирусолог Альтштейн заявил об отсутствии риска эпидемии Эболы в России

Риск возникновения эпидемии Эболы в России пока отсутствует, все необходимые меры принимаются. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает ТАСС .

По его словам, меры профилактики осуществляет Роспотребнадзор. Россиянам не стоит об этом беспокоиться.

«Меры профилактики принимаются Роспотребнадзором, его органами и теми, кого он призовет. Что касается людей, просто нашего населения, то даже и думать об этом не надо, чтобы не нервничать», — отметил Альтштейн.

Ранее посольство РФ предупредило россиян о рисках поездок в Уганду из-за вспышки Эболы.

