Спасатели обследовали 10 кв. км тайги во время поисков Усольцевых

В Красноярском крае спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 10 квадратных километров горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье, сообщает ТАСС .

Результатов поиски в очередной раз не принесли. Работу осложнило ухудшение погоды — в районе поисков выпал снег.

Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах и в пешем порядке. Поисковая группа из пяти человек с четырьмя единицами техники выехала на место 23 мая на три дня.

Ранее в пещерах Кутурчинского Белогорья также не нашли следов пропавшей семьи Усольцевых.

