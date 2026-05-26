Спасатели обследовали 10 кв. км тайги во время поисков Усольцевых
В Красноярском крае спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 10 квадратных километров горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье, сообщает ТАСС.
Результатов поиски в очередной раз не принесли. Работу осложнило ухудшение погоды — в районе поисков выпал снег.
Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах и в пешем порядке. Поисковая группа из пяти человек с четырьмя единицами техники выехала на место 23 мая на три дня.
Ранее в пещерах Кутурчинского Белогорья также не нашли следов пропавшей семьи Усольцевых.
