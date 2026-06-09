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ЦАХАЛ заявила о перехвате выпущенной из Йемена воздушной цели

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила подозрительную воздушную цель, выпущенную из Йемена, сообщает РИА Новости .

«После сирен, прозвучавших некоторое время назад в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в район Эйлата, была перехвачена подозрительная воздушная цель из Йемена», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет, осуществленный с территории Ирана в направлении Израиля. В ответ на возникшую угрозу военное руководство страны задействовало средства ПВО.

На фоне происходящего экстренные службы через Командование тыла организовали адресную рассылку предупреждений со специальными инструкциями на мобильные устройства. Сообщения получили жители потенциально опасных районов.

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