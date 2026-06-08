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Израильтян призвали укрыться в безопасных местах после запуска ракет Ираном

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет, осуществленный с территории Ирана в направлении Израиля. В ответ на возникшую угрозу военное руководство страны задействовало средства ПВО, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

На фоне происходящего экстренные службы через Командование тыла организовали адресную рассылку предупреждений со специальными инструкциями на мобильные устройства. Сообщения получили жители потенциально опасных районов.

Представители оборонного ведомства призвали гражданское население проявить максимальную ответственность и строго придерживаться правил безопасности. Это позволит сохранить их жизни.

При срабатывании сигналов воздушной тревоги гражданам порекомендовали оперативно переместиться в специально оборудованные защитные сооружения. Власти подчеркивают, что оставаться в укрытиях необходимо до получения официального уведомления об отбое опасности. Покидать безопасные зоны разрешено исключительно после прямых распоряжений военных.

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