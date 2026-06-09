В медицинском центре американского Сан-Хосе в Калифорнии раздалась стрельба

В медицинском центре американского Сан-Хосе в Калифорнии прогремела стрельба. В результате происшествия 2 человека получили ранения, опасные для жизни, сообщает РЕН ТВ .

В результате стрельбы пострадали мужчина и женщина, их увезли в больницу.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти, стрельба считается единичным случаем и не представляет угрозы для населения.

Ранее в центральной части Израиля произошла стрельба. В результате один человек погиб.

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