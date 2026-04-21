Сталкер, получивший условный срок за принуждение бывшей к сексу, избил ее в ТЦ

Сталкер из Нижнекамска преследовал свою бывшую возлюбленную и даже пытался принудить ее к сексу, за что получил условный срок. Но это его не остановило, и он решил напасть на девушку, сообщает Mash Iptash .

Дмитрий М. не раз проникал в квартиру экс-возлюбленной, устанавливал там жучки, взламывал ее телефон, чтобы прочитать переписки. В итоге мужчина был приговорен к 2,5 годам условно сразу по пяти статьям, в том числе за принуждение к сексу.

Но наказание не помогло. По словам пострадавшей, безработный мужчина ежедневно караулит ее у дома с утра до ночи уже 15 месяцев. Он также портит замки в ее квартире, кидается камнями в машину, рассылает интимные фото девушки ее друзьям и даже распыляет в них перцовку.

В конце марта он последовал за девушкой в Набережные Челны. Он догнал ее в магазине в ТЦ, а когда девушка начала снимать его на телефон, то набросился и ударил в лицо и грудь. Пострадавшая обратилась в полицию, но заявление лежит уже месяц.

По ее словам, дело никак не продвигается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.