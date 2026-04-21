Ветеранов СВО обучили работе с ИИ в рамках программы «Герои Подмосковья»

Ветеранов СВО, которые решили поступить на госслужбу в Подмосковье, обучили работе с нейросетями, сообщает 360.ru .

Обучение прошло в Мастерской управления Сенеж под Солнечногорском в рамках четвертого образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Подмосковья». Эксперты-спикеры погрузили участников в мир ИИ. Они объяснили, как писать промпты — запросы или команды для нейросетей, прогнозировать и оптимизировать работу.

«Не надо воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку. Искусственный интеллект — это инструмент, который нужно научиться правильно использовать. Наша задача — внедрить его, чтобы оптимизировать работу сотрудника и ускорить ее», — заявил директор по развитию Центра индустрии образования банка Григорий Телегин.

Участница программы «Герои Подмосковья» Юлия Губанова отметила, что в четвертом модуле много времени уделено изучению ИИ и умению с ним работать. По ее словам, государственные и муниципальные служащие много работают с большими объемами информации, а нейросети помогают ускорить обработку данных и позволяет очень хорошо и быстро обрабатывать информацию.

Четвертый модуль региональной кадровой программы «Герои Подмосковья» превратили в конструктор с важными блоками компетенций: искусственный интеллект, лидерство, информационная безопасность, антикоррупционная деятельность.

Участник программы Александр Александров отметил, что в современной службе сегодня необходим не только профессионализм, но и технологии.

«Как раз сегодня я учусь для того, чтобы инновации применять для улучшения жизни наших людей», — сказал он.

Многое из представленного на лекции участники уже знали. В задачу организаторов вошла систематизация информации.

Также участники программы подготовили собственные большие проекты. Их будут презентовать в день выпуска. Затем их идеи планируют внедрить в различных муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

