Euractiv: промышленники в ЕС сократили производство на фоне роста цен на энергию

«Европейские энергоемкие отрасли сталкиваются с возрастающим давлением из-за постоянно высоких цен на электричество — компании сокращают производство, откладывают инвестиции и предупреждают о долгосрочном ущербе для промышленной базы блока», — пишет издание Euractiv.

Так, директор компании European Aluminium Пауль Фосс заявил, что проблемы в энергетическом секторе Европы имеют системный характер, а предпринимаемые меры по их устранению не только не дают результата, но и усугубляют ситуацию.

В Европейском совете химической промышленности (CEFIC) отметили, что предприятия этой отрасли не инвестируют, а закрываются. Причинами такого положения дел стали высокие цены на электроэнергию и необходимость перехода от использования угля к другим источникам энергии.

Атаки Соединенных Штатов и Израиля на Иран привели к блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

