Тимофею из Московского зоопарка подарили перепелку в День манула

Перепелку подарили Тимофею сотрудники Московского зоопарка по случаю Международного дня манула, сообщает ТАСС.

23 апреля ежегодно отмечается Международный день манула. Праздник неофициальный, но его поддерживают зоопарки, природоохранные организации и миллионы поклонников палласова кота по всему миру.

«В свой праздник манул Тимофей, живущий на городской территории зоопарка, получил подарок. Ближе к вечеру, когда дождь стих, Тимофею в вольер спрятали перепелку, которую он мгновенно отыскал и уничтожил», — заявили в пресс-службе зоопарка.

Помимо этого, в библиотеке столичного зоосада состоялся стол «Вопросы адаптации манула», в рамках которого обсуждали оказание помощи манулам из природы, оформление документов для изъятия в случае необходимости, реабилитацию манулов и подготовку их к выпуску в природу.

