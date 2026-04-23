Площадь пожара в Туапсе уменьшилась вдвое за 23 апреля
Пожар в районе морского терминала в Туапсе, вызванный ударами БПЛА, постепенно уменьшается. Его площадь сократилась еще вдвое в течение 23 апреля, сообщает оперштаб Кубани.
Украинские дроны атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате загорелся морской терминал. Погиб один человек.
Сейчас на месте ЧП огонь тушат 276 человек и 77 единиц техники. Всего с начала ликвидации возгорания площадь пожара уменьшилась уже в 4 раза.
Ранее в районе морского терминала временно закрыли три образовательных учреждения и торговый центр «Красная Площадь».
