Один человек погиб и один пострадал в Туапсе из-за атаки беспилотников

В Туапсе Краснодарского края в результате массированной атаки беспилотников погиб один человек, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев.

Смерть мужчина наступила в морском порту.

«Выражаю глубокие соболезнования родным», — отметил Кондратьев в своем Telegram-канале.

Еще один человек пострадал. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

При этом губернатор также рассказал, что в морском порту вспыхнул пожар. Обломки дрона повредили остекление нескольких зданий, в том числе в начальной школе и детсаду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. На местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Ранее о возгорании на фоне атаки сообщали жители Туапсе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.